Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 40e - Lucas Radebe, The Chief

A quelques jours du jour J, les joueurs de l'équipe de France de football et son sélectionneur Didier Deschamps ont fait parvenir leurs encouragements via Twitter aux Bleus de Yannick Noah, qui tenteront ce week-end de décrocher leur deuxième Coupe Davis consécutive pour cette ultime finale de l'épreuve dans son format actuel.

Giroud : "Ramener la coupe à la maison"

A quelques jours pour l'équipe de France de tennis de peut-être écrire une nouvelle page de son histoire, c'est toute la France du sport qui se mobilise, à commencer par celle du ballon rond. Avant de se plonger dans leur second match du rassemblement, mardi soir au Stade de France contre l'Uruguay, les Bleus de Didier Deschamps ont ainsi adressé leurs encouragements sur le twitter de la FFT à ceux de Yannick Noah pour cette finale de Coupe Davis face à la Croatie, ce weeek-end (23 au 25 novembre) au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Du sélectionneur Didier Deschamps aux stars de l'équipe comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou encore Hugo Lloris en passant par Florian Thauvin, Benjamin Pavard, Steve Mandanda ou encore l'adjoint de DD Guy Stephan ("On vous envoie le maximum d'énergie de Clairefontaine"), les champions du monde assurent qu'ils seront les premiers supporters de leurs collègues de la petite balle jaune durant ces trois jours qui pourraient permettre à ces autres Bleus de grimper eux aussi sur le toit du monde, et ce pour la deuxième fois consécutive. "On est avec vous, allez les Bleus, faites-nous rêver", lance Lloris, rejoint par Mbappé et Thauvin, bras dessus bras dessous pour l'occasion."Bon courage contre la Croatie, on va vous soutenir, on va même vous regarder, on sait que vous allez le faire. Soutien d'un Marseillais et d'un Parisien (Mbappé) Je vous apporte tout mon soutien pour le match contre la Croatie, grosse force (Thauvin)".Grand fan de tennis, "Grizou" sera lui aussi à fond derrière les Français pour cette dernière finale de la Coupe Davis dans son format actuel. "Je souhaite bonne chance à l'équipe de France pour être championne de la Coupe Davis, on croit en vous, on est tous avec vous, plus qu'une étape pour y arriver." L'attaquant vedette de l'Atlético Madrid ne sera pas le seul Bleu qui ne manquera pas une miette de cette finale. Giroud, qui croise les doigts pour que Jo-Wilfried Tsonga et ses coéquipiers aient eux aussi le plaisir de reprendre le célèbre "Ramener la coupe à la maison" de Vegedream, suivra attentivement. "A fond derrière les Bleus, l'équipe de France de tennis, on compte sur vous". Entre deux matchs à superviser, Didier Deschamps sera aux aguets lui aussi. "De tout coeur avec vous pour cette grande finale qui vous attend. Je vous souhaite bien évidemment de pouvoir gagner cette Coupe Davis une deuxième année d'affilée. Allez les Bleus, la force est en vous." Passé par le LOSC, Pavard espère, lui, que le Nord portera encore chance à Noah et ses joueurs. "Merde pour la finale, j'espère que Lille vous portera chance". Il y a quatre mois, ce sont les tennismen français qui avaient soutenu leur homologues du foot avant leur finale contre la Croatie. Tout le monde signerait pour le même scénario.