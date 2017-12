Top 100 du Guardian : Cette fois, Messi termine devant Cristiano Ronaldo

Le Guardian a dévoilé ce lundi son Top 100 annuel des meilleurs joueurs de la planète. Lionel Messi en occupe la tête, devant Cristiano Ronaldo et Neymar. Premier Français, Kylian Mbappé est huitième.

Le Guardian a rendu son verdict. Comme de coutume à cette période, le quotidien britannique a dévoilé ce lundi son Top 100 des meilleurs joueurs de l’année 2017. Le panel de votants (169 experts, dont des journalistes et des anciens internationaux venus des quatre coins du globe) a livré un résultat différent de celui du Ballon d’Or puisque cette fois, Lionel Messi l’emporte devant Cristiano Ronaldo. Neymar s’installe à la troisième marche du podium, Kevin De Bruyne et Harry Kane sont juste derrière. Le premier Français n’est autre que Kylian Mbappé, huitième. TOP 100 DU GUARDIAN 1- Lionel Messi (FC Barcelone) 2- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 3- Neymar (FC Barcelone/Paris Saint-Germain) 4- Kevin De Bruyne (Manchester City) 5- Harry Kane (Tottenham) 6- Luka Modric (Real Madrid) 7- Robert Lewandowski (Bayern Munich) 8- Kylian Mbappé (AS Monaco/Paris Saint-Germain) 9- Toni Kroos (Real Madrid) 10- Eden Hazard (Chelsea) … 17- N’Golo Kanté (Chelsea) 18- Antoine Griezmann (Atlético Madrid) 30- Paul Pogba (Manchester United) 51- Karim Benzema (Real Madrid) 59- Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund/FC Barcelone) 73- Samuel Umtiti (FC Barcelone) 81- Hugo Lloris (Tottenham) 87- Thomas Lemar (AS Monaco) 95- Raphaël Varane (Real Madrid) 97- Benjamin Mendy (AS Monaco/Manchester City) 99- Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain)