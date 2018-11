Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 39e - Mustapha Dahleb

Cinquième meilleur buteur de l’histoire duen Ligue 1 française (98 buts entre 1974 et 1984), le légendaire canonnier algérienest considéré comme étant l'un des meilleurs joueurs de sa génération et l'un des plus talentueux footballeurs à avoir évolué dans le championnat de France.Elu «» (Meilleur joueur algérien du siècle),alias « Moumous», c’était les dribbles chaloupés, l’élégance omniprésente et la classe incarnée. Désigné meilleur joueur étranger du championnat de France lors de la saison 76-77 par, le fantasque gaucher a disputé 310 rencontres sous le maillot parisien, remportant notamment la Coupe de France à deux reprises en 1982 et en 1983.Sous le maillot de la sélection nationale, Dahleb a également pris part à l’épopée algérienne lors de laenqui s’est notamment soldée par le succès retentissant de l’face à l’(2-1).