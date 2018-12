Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 35e - Paul Moukila

Afin d’anticiper les possibles départs de Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar, Lyon regarde du côté du Brésil pour un milieu de terrain. Les Lyonnais auraient coché le nom de Lucas Romero (Cruzeiro).

Lyon a ses connexions à Cruzeiro

Pour la deuxième fois de la saison, l’Olympique Lyonnais a réussi à tenir tête à Manchester City mardi soir au Groupama Stadium (2-2).avec notamment Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar. Les deux milieux ont rendu une copie XXL au point de charmer Pep Guardiola et autres dirigeants du Barça ou anglais. Jean-Michel Aulas en est conscient et malgré ses dires publics, le président lyonnais souhaiterait assurer ses arrières afin d’éviter toute mauvaise surprise. « Un médian expérimenté ? Cela peut être une piste mais je ne vais pas m’engager parce qu’il va se passer beaucoup de choses d’ici le 31 décembre, a récemment indiqué JMA sur les ondes de RMC. Mais si on est en difficulté et que ça vaut le coup, pourquoi pas ? (…), a annoncé JMA. Non pas que je veuille les vendre, mais quand un joueur veut partir… »En quête d’un renfort dans l’entrejeu, l’OL s’est déplacé au Portugal mercredi pour la rencontre entre le FC Porto et Schalke 04 mais c’est du côté du brésil que la piste la plus chaude se trouverait. Selon le quotidien O Tempo, la cellule de recrutement lyonnaise est rentrée en contact avec Lucas Romero (24 ans, Cruzeiro) pour une arrivée dans la Capitale des Gaules dès cet hiver. L’Argentin évolue dans un registre défensif et est sous contrat jusqu’en 2021 avecUne rencontre doit se tenir la semaine prochaine entre le représentant du joueur et la direction sportive du Cruzeiro qui est représentée par un certain Marcelo Dijan, ancien défenseur et scout brésilien de Lyon…