Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 32e - Trésor Mputu

Serie A : la Juventus domine l'Inter, reléguée à 14 points

Cala il sipario allo Stadium! La Juventus conquista il #DerbyItalia! Juventus 1️⃣ - 0️⃣ Inter #JuveInter #SerieATIM pic.twitter.com/kxiuxDUn9s — Lega Serie A (@SerieA) 7 décembre 2018

CAN 2019 : le Congo est candidat !

Organisation de la CAN 2019: le Congo-Brazzaville a présenté sa candidature https://t.co/SfhcdUk2Wx pic.twitter.com/O76kH1bRcl — RFI (@RFI) 7 décembre 2018

CAN 2019 : Le Cameroun ne sera pas disqualifié, confirme la CAF

Football: le Cameroun ne sera pas disqualifié des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 https://t.co/mUDe1zzO8h pic.twitter.com/5J26O1DQGA — RFI (@RFI) 7 décembre 2018

CAN 2023 : La désignation de la Guinée va être réexaminée

CAF : L’ORGANISATION DE LA CAN 2023, LE DOSSIER DE LA GUINÉE RESTE FLOU! https://t.co/26et2m0YfO pic.twitter.com/JncEg9O4UV — Sportsguineens (@Sportsguineens1) 7 décembre 2018

Afrique du Sud - Kaizer Chiefs : Giovanni Solinas prend la porte

Breaking News! Kaizer Chiefs terminate Solinas’ contract. Kaizer Chiefs and coach Giovanni Solinas have mutually agreed to an amicable termination of his contract with immediate effect. We wish him well.#Amakhosi4Life pic.twitter.com/kaiVkPXLWL — Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) 7 décembre 2018

Ci-après un récap des faits saillants ayant marqué hier le monde du football:Il y a eu la Lazio Rome (2-0), puis Naples (3-1) et le Milan AC (0-2). Tour à tour, les cadors de la Serie A ont subi la loi de la Juventus Turin. Troisième du championnat, l'Inter Milan s'est frottée à la Vieille Dame vendredi avec, sans doute, le fol espoir de s'imposer à l'Allianz Stadium. Mais tout comme ses prédécesseurs, le club lombard a été contraint de rentrer bredouille (1-0). Les Nerazzurri ont pourtant mis les ingrédients nécessaires afin de bousculer les Piémontais. Disputée sur un très gros rythme, la première période aurait même pu se conclure avec un but d'avance en faveur des visiteurs. >> Le résumé complet de la rencontre L'annonce a été faite vendredi sur les ondes de RFI. Invité de l'émission Radio Foot Internationale, le vice-président de la Confédération africaine de football, Constant Omari (RDC), a indiqué que le Congo-Brazzaville a transmis un dossier à l’instance pour l'organisation de la CAN 2019. « Le Congo-Brazzaville a écrit [...] pour organiser, a exposé M. Omari. Notre secrétaire général adjoint Anthony Baffoe m'a dit qu'il allait me parler d'une deuxième candidature » Même s'il a organisé les jeux Africains en 2015 et souhaite amortir les infrastructures construites pour l'occasion, le pays des Diables Rouges ne paraît pas avoir les reins assez solides pour accueillir une phase finale à 24 équipes. La CAF a fait savoir jeudi que les candidatures étaient ouvertes jusqu'au 14 décembre prochain. Si l'Egypte et l'Algérie ont déjà fait savoir officiellement qu'elles ne déposeraient pas de dossier, ni le Maroc ni l'Afrique du Sud, les deux candidats pressentis, ne se sont encore mis sur les rangs.Par la voix de son vice-président Constant Omari, la Confédération africaine de football a confirmé que le Cameroun ne serait pas disqualifié des éliminatoires de la CAN 2019, malgré la perte de son statut de pays-hôte de l'épreuve. L'annonce a été effectuée vendredi dans l'émission Radio Foot Internationale, vendredi sur RFI. Cela confirme que la CAF a décidé de ne pas appliquer son règlement de façon stricte. Alors que l'article 92 lui permet de suspendre pour deux ans un pays qui se voit retirer l'organisation (ou renonce à celle-ci), le Cameroun ne se retrouvera donc pas dans ce cas, afin de pouvoir retrouver ultérieurement son statut d'organisateur.Désigné pour accueillir la CAN 2023, la Guinée le fera-t-elle, maintenant que la Confédération africaine de football a décidé de confier les éditions 2021 et 2023 au Cameroun et à la Côte d’Ivoire ? "Nous avons demandé à notre secrétariat général de nous ressortir le dossier guinéen", a informé le vice-président de la CAF, Constant Omari, sur les ondes de RFI. Le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun n'en finit pas de produire des conséquences, selon le principe des réactions en chaîne.Giovanni Solinas n'est plus l'entraîneur des Kaizer Chiefs. Arrivé en poste l'été dernier pour un contrat de deux ans, le technicien italien de 50 ans a été remercié par le club de Soweto, qui indique être parvenu à une séparation à l'amiable. Les deux dernières défaites subies par les Amakhosi, contre les Golden Arrows en PSL et face à Zimamoto en Coupe de la Confédération, ont fait perdre à l'ancien coach de l'ES Sétif et des Free State Stars le peu de crédit qu'il lui restait.