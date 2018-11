Timothy Weah (PSG), un courtisan insiste

Selon France Football, Strasbourg n’aurait pas abandonné la piste menant à l’attaquant Timothy Weah. Au contraire.

A la recherche d’un joueur de couloir, Strasbourg n’aurait pas abandonné la piste menant à l’attaquant parisien Timithy Weah (18 ans). En manque de temps de jeu sous les couleurs du club de la Capitale, l’international américain (8 sélections) serait un objectif concret pour le Racing de Thierry Laurey. Selon les informations de nos confrères de France Football, le club du président Marc Keller aurait relancé les discussions pour obtenir un prêt du natif de New York (). En concurrence avec Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani chez les champions de France en titre, le numéro 21 pourrait carrément débarquer en tant que joker.« Aujourd’hui, je traverse un moment difficile au PSG, a récemment déclaré Timothy Weah après un match entre les USA et le Mexique (2-3). Je n'ai pas de temps de jeu (ndlr : 54 minutes jouées cette saison en championnat de France). C'était si bizarre d'être sur le terrain. Je n'ai pas joué en pro depuis des mois. Être capable de faire ce que j'ai fait ce soir, ça fait du bien. Même si tout le monde me dit que j'aurais dû partir en prêt, je suis toujours content de ne pas avoir choisi ça. C'était une décision personnelle et familiale. Je ne joue pas au PSG en ce moment, mais je suis toujours très content d'aller à l'entraînement et de découvrir tout ce qu'ils font, de les regarder, d'essayer de les rattraper et de reproduire ce qu'ils font. (...)» Et cela pourrait apparemment arriver plus vite que prévu.