Thiago Silva va devoir rester au repos

Sorti sur blessure face au Bayern Munich mardi (3-1), Thiago Silva est touché au mollet et au genou.

Mardi, le troisième but du Bayern Munich face au PSG, inscrit par Corentin Tolisso à vingt minutes du terme de la rencontre (3-1) a mis en évidence les lacunes défensives affichées par les Parisiens lors de ce rendez-vous européen. Si Dani Alves, déposé par Kingsley Coman, a logiquement été pointé du doigt, difficile cependant d’en faire autant avec Thiago Silva. Blessé dans un choc avec Robert Lewandowski, le capitaine du club de la Capitale était hors du coup et s’apprêtait à céder sa place à Presnel Kimpembe. Les examens passés ce jeudi ont montré que le défenseur brésilien souffrait d’une contusion du mollet avec entorse du genou gauche. Selon un communiqué publié sur le site officiel du PSG, son état « nécessite huit jours de soins avant de préciser sa durée d’indisponibilité. » Kurzawa incertain ? Il est donc d’ores et déjà certain que Thiago Silva manquera la réception de Lille (samedi, 17h) ainsi que le déplacement à Strasbourg en Coupe de la Ligue (mercredi, 21h05). Mais un autre titulaire de l’arrière-garde parisienne pourrait être contraint de déclarer forfait, au moins pour le match face aux Dogues. Il s’agit de Layvin Kurzawa. Le latéral français a été touché au genou gauche (contusion) et ne s’est pas entraîné ce jeudi. Absent de longue date, Thiago Motta poursuit quant à lui « son programme de préparation physique. »