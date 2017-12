TFC : Dupraz sur la sellette ?

Selon Les Violets, Olivier Sadran aurait commencé à travailler sur l’après Pascal Dupraz au cas où les résultats de Toulouse ne s’améliorent pas. Un nom est cité : Olivier Echouafni.

Privé de victoire en championnat depuis le 21 octobre et un succès à Angers, Toulouse est en grande difficulté. Dix-huitième de Ligue 1, le TFC vient de perdre des matchs importants contre des équipes du bas de tableau (Dijon, Nice et Lille) et a même été accroché par Metz à domicile. Conséquence de ces résultats, la pression s’intensifie sur Pascal Dupraz. Un peu moins de deux ans après son arrivée au chevet du TFC, le héros du maintien en 2015-16 a vu sa cote baisser très nettement cette saison. S’il refuse d’entendre parler de démission, le Savoyard sait qu’il doit redresser la barre sans tarder sous peine d’être évincé. C’est ce que croit savoir le site Les Violets, qui écrit ce jeudi qu’Olivier Sadran pourrait passer à l’action en cas de défaites contre Caen et Strasbourg en Ligue 1 lors des deux prochaines journées. Les Violets avancent même que deux entraîneurs auraient déjà été ciblés en cas de départ de Pascal Dupraz. Seul un nom est cité, celui d’Olivier Echouafni, qui aurait même été reçu par le président du TFC. L’ancien joueur du Stade Rennais et de Nice, proche de Dominique Arribagé, reste sur deux échecs avec Sochaux et l’équipe de France féminine.