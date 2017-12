Swansea : Wilfried Bony touché aux ischios

L’attaquant ivoirien de Swansea, Wilfried Bony, a été touché aux ischio-jambiers et devrait s’absenter pour un certain temps. Déjà blessé fin octobre et début novembre, l’ancien attaquant de Manchester City est revenu lundi, face à Everton (1-3).

Il s’est blessé et a quitté ses coéquipiers après seulement 5 minutes de jeu. Son manager Paul Clement a indiqué ce mardi qu’il était touché aux ischio-jambiers.

« Une telle blessure dure, en général, entre sept et dix jours. Il faudra voir si ce sera pire que prévu », a-t-il conclu.

“He has injured his hamstring but how significant it is we are not sure.”https://t.co/sGbAzHuPpH

