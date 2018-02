Supercoupe - WAC Casablanca / Benzarti : « Un match énorme »

Faouzi Benzarti, l'entraîneur tunisien du WAC Casablanca, n'a pas caché sa satisfaction après la victoire de son équipe en finale de la Supercoupe, samedi face au TP Mazembe (1-0).

« Ce n’est pas facile de battre le TP Mazembe en un seul match. Les joueurs ont fait un match énorme. Il y avait de la générosité dans les efforts et la volonté. Je pense que si nous voulons conserver la ligue des champions, on doit renforcer notre équipe car il y’a de bons joueurs qui ont quitté le club. En Afrique, ce n’est pas facile de jouer sans un ou deux grands joueurs qui peuvent faire la différence. On doit renforcer notre équipe, sinon on doit trouver une solution sur le terrain pour combler ce vide. Cela fait un mois seulement que je suis à la tête du WAC. Il y’a eu de l’amélioration dans le jeu et même les joueurs sont très satisfaits. Aujourd’hui face au TP Mazembe, le rendement défensif de l’équipe m’a beaucoup impressionné et me motive encore plus ». Faouzi Benzarti (entraîneur WAC Casablanca)