Super Coupe d'Afrique : les trois duels les plus attendus dans le match

Un grand match attend les fans du football africain ce samedi 24 février entre le Wydad Casablanca et le TP Mazembe en finale de la Super Coupe d’Afrique.

Orange Football Club vous livre les principaux duels dans ce match, qui risquent de peser lourd sur le résultat du match et qu’on attend avec impatience.

1. Sylvain Gbohouo – Zouheir Aroubi : Le duel des gardiens pourrait être décisif surtout que le sort du match pourrait être scellé aux tirs au but. Les deux portiers ont été des éléments clés de leurs équipes dans leur sort en Ligue des Champions et la Coupe de la CAF.

2. Nathan Sinkala – Walid Karti : La bataille au milieu sera rude et peut être la clé de la victoire. Le premier est celui qui coupe le plus de ballons au milieu et qui fait la relance.

3. Deo Kanda – Ismael Haddad : Qui pèsera plus lourd dans l’attaque ? Un duel qui s’annonce chaud bouillon …