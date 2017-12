Sunderland : Un supporter a montré sa colère d'une manière inattendue

Alors que Sunderland s’est incliné face à Reading, un supporter des Black Cats passablement ivre n’a pas trouvé mieux à faire que de baisser son pantalon et faire ses besoins sur son siège pour montrer sa colère.

Sunderland traverse sans doute une de ses plus grandes crises. Relégué en Championship, la deuxième division anglaise, la saison passée, les Black Cats n’ont pas connu la victoire au Stadium of Light depuis le 17 décembre dernier et un succès face à Watford. Ce samedi, Sunderland a signé une nouvelle défaite dans son antre face à Reading et, pour un supporter qui a sans doute abusé de la boisson, c’était la défaite de trop. Selon le Sunderland Echo, pour montrer sa désapprobation face aux résultats des Black Cats, ce supporter n’a pas trouvé de meilleure idée que de baisser son pantalon pour faire ses besoins naturels directement sur son siège. Un geste qui a fait réagir un enfant à proximité alors que les autres supporters se sont écartés de la scène. Si le club de Sunderland ne s’est pas exprimé sur cet incident, la remise aux autorités de l’individu a bien été confirmée.