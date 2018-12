Strasbourg : Pourquoi le Racing peut rééditer l’exploit de la saison passée

Première équipe à battre le PSG toutes compétitions confondues la saison dernière, Strasbourg pourrait être la première à le faire en L1 cette saison lors de la réception des Parisiens à la Meinau mercredi (21h00). Les motifs d’espoir pour un nouvel « exploit » existent.

1. Rien à perdre pour Strasbourg

2. Tout pour embêter le PSG

3. Pas de Neymar et du turnover

On remet ça ? Un an quasiment jour pour jour après l’avoir fait tomber pour la première fois de l’ère Neymar-Mbappé (2-1), déjà lors de la 16eme journée, Strasbourg va de nouveau recevoir le PSG en L1 ce mercredi (21h00). Cette fois, les Parisiens ont déjà connu la défaite, en Ligue des Champions (3-2 à Liverpool). Mais ils sont invaincus en championnat. Le Racing aimerait être à nouveau « à jamais le premier ». Mais il sait à quel point le succès de 2017 était un « exploit », qui est même « l’un des plus beaux souvenirs » de la carrière de Jonas Martin. « On avait été ultra-réalistes, s’est rappelé le milieu strasbourgeois mardi en conférence de presse. En discutant avec eux, les supporters savent que c'est un miracle ce qui s'est passé la saison dernière, ce n’est pas normal. » « Les Parisiens ne méritaient pas de perdre et on avait bénéficié de conditions optimales », a reconnu Thierry Laurey. Le PSG avait concédé deux buts sur deux tirs cadrés, tiré 29 fois au but, tenu le ballon 65% du temps, obtenu 13 corners et tenté 33 centres. Mais il y a des motifs d’espoir pour les Alsaciens dans leur quête d’un nouveau coup.Avec son large succès à Rennes dimanche (1-4), Strasbourg s’est ancré dans la première moitié du classement, avec déjà 21 points au compteur et une excellente différence de buts (+6). Le Racing a ainsi fait la moitié du chemin théorique vers le maintien, à quatre journées de la fin de la phase aller. Une situation bien différente de la saison dernière, où il était premier non-relégable avant la venue du PSG. « Je préfère les jouer en étant 8eme cette année que 17eme la saison dernière, mais rien n'est joué, a soufflé Laurey. Il faut gratter des points à droite à gauche. » « La victoire à Rennes nous permet d'aborder ce match avec plus de sérénité », a confirmé Martin. La réception des Parisiens a tous les atours du « match de gala », expression employée par le coach strasbourgeois lui-même. Mais il ne veut pas balancer la rencontre pour autant. « Nous devons être professionnels, sérieux. Je veux que les garçons donnent le meilleur. J'ose croire qu'on n'a pas l'obligation de battre Paris. » Encore moins dans la situation actuelle.Depuis septembre, Strasbourg a installé une défense à trois qui lui réussit bien. Dans ce système, les Alsaciens n’ont perdu que deux fois en 12 matchs, à Marseille à la dernière minute (3-2) et contre Nîmes (0-1). C’est dire s’ils maîtrisent leur sujet dans un dispositif qui pourrait gêner les Parisiens. D’autant qu’ils l’animent habituellement avec beaucoup d’intensité dans les duels, ce que le PSG n’aime pas, comme son nul à Bordeaux (2-2) l’a encore rappelé. « Face à Paris, on ne pourra pas rivaliser dans le jeu, il faudra être présent dans le combat, a ainsi souligné Martin. On va être poussé par le public. J'ai hâte d'en découdre. » Thomas Tuchel estime lui que les qualités des Strasbourgeois vont plus loin que ça : « Ils défendent dans un 5-4-1 très bas et très compact. Ils jouent avec beaucoup d’intensité et de confiance dans leurs contre-attaques, sont très disciplinés. » Le Racing devra l’être encore mercredi, mais ça ne suffira pas, à en croire Laurey. « Quand on veut exister contre le PSG, il faut être capable de ressortir des ballons sinon à force de subir, tu vas rompre. »Sorti sur blessure dimanche au Matmut Atlantique, Neymar est forfait pour le voyage dans l’Est de la France. Un soulagement plus qu’une déception pour Laurey. « Neymar est un joueur très problématique à marquer. Le fait qu'il ne soit pas là, ça enlève une épine du pied, mais malheureusement il y a un rosier en face ! » Un rosier toutefois légèrement moins dangereux qu’à l’accoutumée. Pour ce quatrième match en une dizaine de jours, et à une semaine d’un déplacement crucial chez l’Etoile Rouge Belgrade en Ligue des Champions, Tuchel a prévu un vrai turnover, malgré le report de la rencontre face à Montpellier qui devait se disputer samedi. « C’est nécessaire d’évoluer avec des joueurs frais, qui veulent montrer qu’ils sont prêts. Il y aura quelques changements, mais on va préparer le match très sérieusement. » Un message qui illustre le respect du PSG avant de passer sa soirée dans une Meinau dont il sait qu’il est possible de ne pas ressortir indemne.