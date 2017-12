Strasbourg - Liénard : "Il y a de la magie dans le football"

Après l'exploit réalisé par Strasbourg face au PSG (2-1), Dimitri Liénard ne cachait pas sa joie au moment de revenir sur la rencontre devant les journalistes. Le milieu de terrain alsacien croyait aux chances de son équipe et espère pouvoir surfer sur ce succès pour terminer l'année 2017 au mieux.

« C’est une énorme émotion. Vu d’où je viens, pouvoir jouer un jour contre Neymar, Cavani ou Mbappé, ça va tellement vite… C’est fabuleux de pouvoir se dire qu’on les a battus. Ils vont aller à la Coupe du Monde, ils seront peut-être champions d’Europe. C’est une émotion énorme, ça fait un an qu’ils sont invaincus (8 mois en réalité, ndlr) (…) Quand on rentre sur le terrain, on se dit pas qu’on va perdre. De là se dire qu’on va les battre, ce serait prétentieux quand même. Dans le football il y a de la magie, ce n’est pas simplement mettre des noms sur un papier. Je suis ravi et heureux d’avoir pu battre le PSG. On a encore trois matchs importants jusqu’à Noël. Il faudra qu’on s’appuie sur ce genre de prestations, où on est capable, en étant tous solidaires, de pouvoir faire de belles choses. »