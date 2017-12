Stéphane Badji, milieu des lions « Je n’ai aucun problème avec Aliou Cissé »

Le milieu international sénégalais Stéphane Badji n’est plus appelé en sélection par Aliou Cissé depuis plus d’un an. Et cette situation est de loin de plaire au milieu de Kayserisport (Turquie) qui dit ne pas comprendre pourquoi.

Interrogé par nos confrères du quotidien Stades, Stéphane Badji est revenu sur sa situation avec l’équipe nationale sénégalaise. En effet, non appelé depuis presque une année, Stéphane Badji affiche sa surprise « Je ne suis pas le sélectionneur. C’est lui qui fait ses choix. Je respecte ses choix. Je suis un joueur. Je suis à la disposition de l’équipe nationale. Si on ne m’appelle pas, je vais continuer à travailler dans mon club. Je n’ai aucun problème avec le coach de l’équipe nationale. La sélection, c’est pour les meilleurs du moment. Peut-être que certains sont plus performants que moi. Il fut un temps où j’étais souvent appelé en sélection. J’ai disputé beaucoup de matchs en équipe nationale. J’ai disputé 3 matchs comme milieu de terrain. C’est quand j’ai commencé à prendre mes repères au milieu que je ne suis plus appelé en sélection. J’ignore les raisons pour lesquelles je ne suis plus appelé en équipe nationale. Le coach fait ses choix. Il est plus habilité à en parler. Je suis un joueur qui répond aux convocations quand on l’appelle. J’aurais aimé être sélectionné comme tout joueur. Si j’avais fait de mauvais matchs, j’aurai compris pourquoi je ne suis plus retenu par le coach. Si le coach m’avait appelé pour me dire que tu as fait une mauvaise prestation, c’est pourquoi je ne te prends pas, là j’aurais compris. » a notamment déclaré l’international sénégalais dans les colonnes de Stades.