Spurs et Citizens attirés par une pépite lorientaise

Le milieu de terrain du FC Lorient Mattéo Guendouzi serait sur les tablettes de Tottenham et Manchester City, à en croire Sky Sports.

Il n’a que 18 ans et son nom n’est pas encore très connu. Et pourtant, Mattéo Guendouzi attire déjà les cadors de Premier League. Alors qu’il a pris part à dix rencontres avec Lorient cette saison, le jeune milieu de terrain s’impose comme une valeur montante en Ligue 2 et a la cote outre-Manche. Selon les informations de Sky Sports, Tottenham et Manchester City suivraient la situation du natif de Poissy avec beaucoup d’attention, alors que son contrat chez les Merlus court jusqu’au 30 juin 2019.