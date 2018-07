Southgate, une statue à son effigie en Angleterre ?

Selon le quotidien L'Équipe, Gareth Southgate pourrait voir sa ville natale, Crawley, lui construire une statue. Les habitants souhaitent lui rendre hommage pour son parcours avec la sélection anglaise.

Depuis l’entrée en lice de l’Angleterre dans la Coupe du monde, Gareth Southgate a redonné espoir à tout un peuple. Alors que les Three Lions sont à la veille de leur demi-finale face à la Croatie, l’hypothèse de statufier le sélectionneur est mise au jour à Crawley, sa ville d’enfance. Pour saluer le parcours de leur idole dans ce Mondial, des habitants de la ville du sud de l’Angleterre ont pour cela lancé une pétition afin de lui faire construire une statue. A ce sujet, le maire de la ville, Peter Lamb, a déclaré : «Nous réfléchissons à la meilleure manière pour rendre hommage à Gareth et à ce qu’il a fait pendant cette Coupe du monde. Je suis généralement pessimiste à propos de tout mais je suis de plus en plus excité et commence à croire que nous pouvons gagner (la Coupe du monde) ». En poste à la tête de la sélection depuis septembre 2016, l’homme de 47 ans pourrait amener l’Angleterre sur le toit du monde pour la deuxième fois de son histoire, après la Coupe du monde remportée en 1966. Une chose est sûre, tous les regards d’Angleterre seront tournés ce mercredi à 20 heures vers le stade Loujniki de Moscou, là où Harry Kane et ses coéquipiers affronteront la Croatie pour une place en finale.