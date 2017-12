Soudan : Zdravko Logarusic nouveau sélectionneur

Zdravko Lugarusic a été nommé sélectionneur du Soudan.

Sans engagement depuis son départ de l’Asante Kotoko (Ghana) en avril dernier, Zdravko Lugarusic a été nommé sélectionneur du Soudan, où le nom du Français Patrice Neveu avait circulé ces derniers jours. L’objectif assigné au technicien croate ? Ramener le Soudan en phase finale de la CAN pour la première fois depuis 2012, et donc finir dans les deux premiers d’un groupe qui comprend également le Sénégal , Madagascar et la Guinée équatoriale.