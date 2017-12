Sondage : Le PSG va-t-il rebondir à Munich ?

Samedi, le Paris-SG a concédé un revers surprise et sa première défaite de la saison à Strasbourg (1-2) lors de la 16eme journée de L1. Mardi, le club parisien se rend à Munich pour y affronter le Bayern à l’occasion de la 6eme et dernière journée de la phase de poules. Vainqueurs au match aller (3-0) au Parc des Princes, les champions de France vont être confrontés à un excellent test face au leader de la Bundesliga qui devra gagner par quatre but d’écart pour s’emparer de la tête de groupe. D’après vous, après son revers en Alsace, le PSG va-t-il rebondir à Munich ?