Sollicité par plusieurs clubs : West Ham a fixé le prix pour Diafra Sakho

Copyright -Via Twitter @Squawka

Remplaçant avec West Ham, Diafra Sakho veut partir et il l’a fait savoir. Plusieurs clubs sont à l’affût pour recruter l’international Sénégalais. West Ham a déjà fixé le prix.

Lors du dernier Mercato estival, Diafra Sakho a failli signer à Rennes, mais West Ham s’y est opposé à la dernière minute. À la recherche de temps de jeu, l’international Sénégalais veut quitter le club londonien dés le Mercato d’hiver prochain et plusieurs clubs sont déjà à l’affût pour faire signer l’ancien joueur de Metz.

Selon Daily Mail, le patron de Cardiff D2 anglaise, Neil Warnock, souhaite renforcer son équipe pour s’assurer la montée dés cette saison. Et pour arriver à cet objectif, le deuxième de championship souhaite recruter Diafra Sakho. Ce dernier n’est pas titulaire avec West Ham même avec les absences d’Andy Carrol et de Javier Hernandez. Le nouveau coach des hammers, David Moyes, préfère Andre Ayew et Michail Antonio. Mais même avec cette situation, West ham ne compte pas brader son international Sénégalais. En effet, le club de Londres réclame 13,5 millions d’euros (8,8 milliards de F CFA) pour le laisser partir.

Pour faire parti des 23 lions sélectionnés pour la coupe du monde, Diafra Sakho devra certainement partir et retrouver du temps de jeu.