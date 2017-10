Six mois à peine, et déjà une perspective d’évolution pour Mbappé

A cet âge-là, on guette toujours le feu de paille. Le joueur en pleine bourre sur lequel on s’enflamme. Pourtant, quand Kylian Mbappé a fait sa première apparition en équipe de France le 25 mars dernier, au Luxembourg, on savait déjà que celui qui évoluait à Monaco allait revenir. Et s’installer.

Car le natif de Bondy repousse toutes les limites, révise tous les préjugés. Lundi, il a posé ses bagages à Clairefontaine pour son quatrième rassemblement avec les Bleus. Et samedi, en Bulgarie, il pourrait fêter sa septième sélection. Déjà. On est même tenté d’affirmer qu’il la fêtera. Car depuis qu’il a intégré le groupe de Didier Deschamps, l’attaquant parisien a participé à toutes les rencontres, hormis le match amical contre le Paraguay début juin pour lequel il avait déclaré forfait en raison d’une blessure à la cuisse.

A droite, Mbappé a fait taire les sceptiques

Depuis sa dernière venue en sélection, Kylian Mbappé a changé de club. Et en mois à peine, la nouvelle pépite du PSG s’est mis le public du Parc des Princes dans la poche, marquant trois buts et délivrant deux passes décisives en six matchs avec le club de la Capitale. On doutait de son positionnement à droite ? Il y rayonne et s’y montre très à l’aise, en témoigne sa prestation énorme contre le Bayern Munich il y a une semaine. « Il fait de très bonnes choses avec Paris. Lui, comme toute l’animation offensive du PSG. Il enchaîne beaucoup de matchs, il fait voir tout ce qu’il avait déjà montré à Monaco. On se rend compte qu’il est performant cette zone nouvelle aussi », a salué le sélectionneur tricolore lundi en conférence de presse.

Sans Dembélé, Mbappé postule à droite

Suffisant pour changer de statut en équipe de France ? Lors du dernier match officiel des Bleus, contre le Luxembourg, Mbappé avait débuté sur le côté droit du 4-4-2 de Didier Deschamps. Très en jambes dans la première demi-heure, il avait ensuite plongé physiquement, après plusieurs jours sans jouer avec Monaco. En Bulgarie samedi, beaucoup espèrent le voir à nouveau titulaire. L’absence d’Ousmane Dembélé offre la possibilité au staff technique de le réessayer dans cette position excentrée. A moins que la méforme d’Olivier Giroud ne lui soit cette fois fatale et libère une place dans l’axe. La décision finale dépendra de plusieurs facteurs. Et notamment des caractéristiques de l’adversaire, que Deschamps dit très performante en contre-attaque. Un argument qui pourrait le faire hésiter à titulariser le Parisien milieu droit.

L’âge n’entrera pas en compte pour Deschamps

Mais l’âge et l’inexpérience -si tant est que le joueur de 19 ans soit encore inexpérimenté- ne serviront pas de réflexion, assure le champion du monde 1998. « Je ne regarde pas la date de naissance, si je suis convaincu qu’un joueur peut apporter plus que l’autre, je le mettrai, qu’il soit jeune ou pas. (…) En attaque, j’ai des joueurs qui ont des profils différents. C’est plus là-dessus que je m’appuie. La hiérarchie, elle évolue constamment si on regarde leurs situations en club. » Et un match référence dans un moment capital de la saison internationale pourrait la faire évoluer un peu plus. Kylian Mbappé, lui, est prêt. Il le répète constamment : il veut jouer le plus possible.