Serie A - Parme / Gervinho : « On commençait à dire que j’étais fini »

A la veille du derby contre Saint-Etienne vendredi (21h00), Bruno Genesio a évoqué ce match toujours particulier, tout en revenant une énième fois sur son bilan. Sans se voiler la face, mais avec l’envie d’en retenir aussi le positif.

Genesio : « Certainement une des meilleures équipes de Saint-Etienne »

Genesio : « Sans supporters, ce n'est pas une vraie fête »

Genesio : « J'aimerais gagner quelque chose cette saison »

Même si c'est handicapant dans la préparation tactique, on en a l'habitude. Les titularisations de Tanguy (Ndombele) et de Ferland (Mendy) participent d'une dynamique positive pour eux et donc pour l'équipe. Je les ai trouvés heureux. Kenny (Tete) et Memphis (Depay) se sont qualifiés (avec les Pays-Bas) pour le Final Four de la Ligue des Nations et ont été performants, c'est aussi positif. Martin (Terrier) et Lucas (Tousart) ont pu enchaîner. Et Bertrand (Traoré) et Maxwel (Cornet) sont rentrés suffisamment tôt. Au niveau de la récupération, ce n'est pas un problème.Ça reste un derby, c'est un match à part pour tout le monde. Ce sont deux peuples qui s'affrontent, d'autres valeurs et d'autres enjeux. Ça garde la même saveur même s'il y a un peu moins de purs Lyonnais dans l’effectif.Non, la passion sera sur le terrain, dans les tribunes. Ce n’est pas judicieux de faire des déclarations avant le match. On se l'était déjà dit avec Christophe (Galtier) et Jean-Louis (Gasset) : il ne fallait pas en rajouter. Ça reste un affrontement sur le terrain.Ça me touche quand ça vient d'un confrère qui sait ce qu'est le métier d'entraîneur, qui a réussi en tant qu'adjoint et numéro un. Il fait un très bon travail à Saint-Etienne. Ça fait plaisir.C'est un club qui a bien travaillé à l’intersaison, qui est structuré. Il a fait un recrutement intelligent et ça lui permet d'être dans les 6-7 meilleurs clubs français. (Rémy) Cabella ou (Wahbi) Khazri sont souvent décisifs. Au milieu, (Yann) M’Vila et (Ole) Selnaes sont très influent dans le jeu. L'absence de (Loïc) Perrin peut être préjudiciable, mais c'est une équipe bien équilibrée, capable à la fois de bien défendre et de produire du jeu.Si elle n'a pas de blessés, l'équipe peut jouer les premiers rôles et ce début de saison le prouve. Elle ne joue pas la Coupe d'Europe. C’est certainement une des meilleures équipes de Saint-Etienne ces dernières saisons. Elle est régulière et a du caractère. Ça montre qu'il y a de la qualité et une âme.Il a raison. On est favoris, mais on doit le montrer sur le terrain. On a plus d'internationaux, un plus gros budget mais dans un derby, avec la tension, il peut se passer plein de choses. Ce sera très, très difficile...Je dirais oui, car on répond présent dans les grands matches. Et ce sont les deux plus grands matches à jouer dans la saison en France pour nous contre Saint-Etienne. C'est le premier d'une belle série, avec City ensuite. Les joueurs seront présents.Je le regrette, car le foot est une fête. Sans supporters, ce n'est pas une vraie fête. Ils ont leur place ici, nous là-bas. Je comprends ensuite que pour des raisons de sécurité , des décisions soient prises.Ce qui est important, c'est d'être performant sur la durée. J’aimerais qu'on regarde le bilan depuis bientôt trois ans. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, que des choses ne sont pas à améliorer. Je ne suis pas dupe sur la qualité du jeu parfois.Ça ne me perturbe pas, c'est le métier qui est comme ça. Il faut vivre avec et faire son travail en occultant ce qui se dit autour. Personne n'est irremplaçable et éternel dans le foot. Je me projette déjà sur les matches jusqu'à la trêve. On fera le bilan en fin de saison. Je n'ai aucun état d'âme avec ça. Je ne vais pas me plaindre d'une décision avec laquelle j'étais d'accord il y a quatre mois. Surtout, j'aimerais gagner quelque chose avec Lyon cette saison.