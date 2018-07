Serie A – Parme : Bruno Alves de retour en Italie

L’international portugais de 36 ans, Bruno Alves, s’est engagé un an avec le promu Parme ce jeudi.

Libre de tout contrat après un an passé en Ecosse chez les Glasgow Rangers, le champion d’Europe 2016 avec le Portugal, Bruno Alves, s’est engagé pour une année avec le promu en Serie A, Parme. Présent dans le groupe des 23 Portugais en Russie, le défenseur central aux 94 sélections fait son retour en Italie après son départ de Cagliari en 2017 et quitte donc les Rangers avec lesquels il a disputé 25 matchs et inscrit 2 buts. Il tentera d’amener son expérience acquise aux quatre coins de l’Europe pour assurer le maintien des Parmesans.