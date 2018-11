Serie A – Naples : Aurelio De Laurentiis lance déjà le Mercato d’été et ouvre la porte à Cavani

Aurelio De Laurentiis a fermé la porte à toute arrivée cet hiver mais le président du Napoli a assuré qu’un grand nom débarquera l’été prochain avec en ligne de mire Edinson Cavani.

De Laurentiis fixe deux conditions à un retour

Considéré comme le concurrent n°1 de la Juventus Turin dans la course au Scudetto, le Napoli compte déjà six points de retard après douze journées de championnat et est engagé dans un finish exaltant en Ligue des Champions dans le groupe du PSG et de Liverpool. L’arrivée de Carlo Ancelotti n’a pas encore fait passer un cap aux Napolitains mais pas question de tirer la sonnette d’alarme pour Aurelio De Laurentiis et d’avoir une fièvre acheteuse durant le Mercato hivernal. « En janvier, nous n’achèterons personne, mais en juin, nous achèterons un grand nom », a-t-il expliqué à la Gazzetta dello Sport.L’heureux élu sera-t-il Edinson Cavani ? La rumeur d’un retour d’El Matador à San Paolo ne fait que grossir depuis des semaines et le retour de l’Uruguayen dans l’antre napolitaine il y a deux semaines avec le PSG s’est soldée par des franches applaudissements des supporters. De Laurentiis, comme c’est le cas depuis le début de la saison, ne ferme pas la porte à l’arrivée de son ancien protégé. « Si Paris veut s’en débarrasser et qu’il est décidé à gagner moins, nous l’accueillerons à bras ouverts. Si à la fin de la saison, si Ancelotti le souhaite, le PSG est prêt à le céder gratuitement ou à le vendre à un prix symbolique et que le joueur se satisfait de 6 à 7 millions par an, nous pourrons également le faire. » Pas sûr que le club de la Capitale brade le meilleur buteur de son histoire même s’il ne lui restera qu’un an de contrat en juin 20189 mais comme le dit l’adage « qui ne tente rien n’a rien ».