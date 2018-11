Serie A - Milan AC : Un ancien Monégasque dans le viseur

Via un communiqué publié ce jeudi soir, l’OL a réagi aux récentes attaques de Lisandro Lopez. Les Gones de Jean-Michel Aulas ont « pris connaissance avec étonnement des propos » de leur ancien attaquant.

Communiqué de l’OL

S’il y a effectivement eu un débat sportif entre Rémi Garde et Lisandro Lopez sur le poste de l‘international argentin lors de la saison 2012/2013, l’Olympique Lyonnais n’a reçu aucune offre de transfert et n’en a donc, de fait, refusé aucune.Lisandro Lopez a par contre fait part à la direction du club de sa volonté de partir et informé de propositions qu’il aurait reçues de la Juventus et de Tottenham , mais sans indemnité de transfert.L’Olympique Lyonnais a entendu la demande du joueur mais lui a signifié qu’un départ sans transfert n’était pas possible ; aucun de ces deux clubs n’a fait de propositions à l’Olympique Lyonnais.Au cours de l’été 2013, Lisandro Lopez a confirmé sa volonté, voire son exigence de partir au club d’Al-Gharafa qui a ensuite formalisé une offre de transfert d’un montant de 7,2 M€.La direction du club a alors accepté la proposition sous la pression du joueur, sous réserve que ce dernier dispute le tour préliminaire de Champions League que l’OL devait jouer contre le club suisse des Grasshopper Zurich Lisandro a disputé les deux matches contre Zurich en étant décisif, avec notamment une passe décisive sur le but de Clément Grenier qui a donné la victoire 1 – 0 à l’OL au match retour.L’Olympique Lyonnais a toujours salué les performances et le professionnalisme de Lisandro Lopez qui a laissé d’excellents souvenirs à Lyon et qui a beaucoup apporté au club durant ses quatre saisons sous le maillot lyonnais.