Serie A - Milan AC : Retour de flamme pour Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Selon Tuttosport, le Milan AC aurait un regain d’intérêt pour l’attaquant gabonais du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. Le natif de Laval pourrait effectuer son grand retour chez les Rossoneri.

Selon les informations de Tuttosport, le Milan AC continuerait de suivre avec la plus grande attention la situation de l’attaquant international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans, Borussia Dortmund). Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec les Jaune et Noir, l’ancien buteur de Saint-Etienne serait en conflit avec sa direction et serait donc susceptible de faire ses valises dès le Mercato d’hiver. Alors que le Croate Nikola Kalinic pourrait rejoindre Tianjin Quanjian, les Rossoneri pourraient lancer une nouvelle offensive sur le natif de Laval (idem concernant Andrea Belotti du Torino), auteur de onze buts cette saison en Bundesliga. Plusieurs écuries de Premier League pourraient également se manifester au sujet du numéro 17 du BVB.