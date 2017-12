Serie A - Milan AC : L’UEFA record un « accord volontaire »

L'UEFA a refusé une proposition d’accord volontaire sur le fair-play financier formulée par le Milan AC. Les Rossoneri pourraient recevoir des sanctions dès débuts 2018.

Mauvaise nouvelle pour les Rossoneri. L’UEFA a refusé une proposition d’accord volontaire sur le fair-play financier formulée par le Milan AC. « La Chambre d’investigation a analysé la requête présentée par l’AC Milan pour obtenir l’accord volontaire prévu par le fair-play financier, a indiqué l’instance dans un communiqué publié ce vendredi. La Chambre a décidé de ne pas conclure l’accord volontaire avec l’AC Milan. Elle a estimé qu’il subsiste certaines incertitudes concernant le remboursement de la dette qui doit être payée en octobre 2018 et les garanties financières fournies par les principaux actionnaires. En conséquence, l’AC Milan continuera d’être soumis à la surveillance actuelle et la situation sera à nouveau évaluée dans les premiers mois de 2018. » La formation entraînée par Gennaro Gattuso pourrait rapidement recevoir des sanctions. Avec des pertes cumulées de 255 M€ sur les trois derniers exercices, l’actuel septième de Serie A n’a pas convaincu. L’endettement de l’écurie lombarde semble particulièrement inquiéter, Li Yonghong, le nouveau propriétaire, ayant emprunté plus de 300 M€ à des taux élevés au fonds américain Elliott Management Corporation.