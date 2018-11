Serie A - Milan AC : Gonzalo Higuain prend deux matchs de suspension

1) Sadio Mané (26 ans – Liverpool, 51 apparitions et 23 buts en 2018)

2) Ismaïla Sarr (20 ans - Stade Rennais, 44 apparitions et 10 buts en 2018)

3) Kalidou Koulibaly (27 ans – Naples, 47 apparitions en 2018)

Douze mois au rythme du ballon rond ! Nombreux ont été les joueurs sénégalais à briller de mille feux tout au long de l’année 2018. Aux quatre coins du « Vieux Continent », ils ont porté haut les couleurs du pays desen enchaînant les performances de haute volée. Le moment semble donc opportun pour vous, fidèles amis d’, d’honorer nos dignes ambassadeurs en Europe et ce, en désignant le meilleur joueur sénégalais de l’année parmi les trois nominés ci-après :Combatif, fougueux et redoutable offensivement, Sadio Mané, toutes griffes dehors, aura symbolisé, presque à la perfection l’image du Lion de la Téranga au cours des douze derniers mois. Figurant parmi les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2018, le buteur vedette de Liverpool ne cesse d’affoler les compteurs sous le maillot des Reds. Grand artisan de la qualification de son club pour la finale de la LDC UEFA, il a trouvé le chemin des filets à 10 reprises en C1, devenant ainsi le Sénégalais le plus prolifique de l’histoire de la Ligue des Champions. Menant son pays vers une qualification historique au Mondial 2018, le capitaine des Lions a réussi à trouver le chemin des filets lors de la grande messe du football mondial face au(2-2). Jamais rassasié, le feu follet sénégalais a entamé l’exercice 2018/2019 sur les chapeaux de roues en inscrivant 6 buts lors de ses onze premières apparitions. Le chouchou d’Anfield est ainsi devenu le septième joueur africain de l’histoire à atteindre la barre symbolique des 50 buts en Premier League. Tout simplement exceptionnel ! A lire aussi >> Sadio Mané franchit le cap des 50 buts en Premier League Grande révélation de l’année 2018 en Ligue 1 française, le jeune prodige sénégalais du Stade Rennais, Ismaïla Sarr, n'en finit plus d'impressionner les observateurs. Véritable poison pour les défenses adverses, ses dribbles, sa vitesse, sa percussion et sa justesse technique, mêlés à une élégance rare ont fait le bonheur des supporters des Lions et du SRFC au cours des douze derniers mois. Brillant lors du dernier Mondial russe, l’ancien pensionnaire de l’AS Génération Foot s’impose à seulement 20 printemps comme étant un élément clé au sein de l’effectif d’Aliou Cissé. Auteur d’un début d’exercice 2018/2019 tonitruant, le virevoltant ailier sénégalais a déjà fait parler la poudre à 4 reprises lors de ses 11 premières titularisations cette saison.«Koulibaly est actuellement le meilleur défenseur du monde. Le seul qui se rapproche de lui est Sergio Ramos qui, à mon avis, lui est inférieur physiquement » ce compliment très élogieux signé l’illustre Maradona résume bien les performances exceptionnelles du roc défensif des Lions et de Naples au cours des douze derniers mois. Invincible dans les duels, fort tactiquement et doté d'un charisme sans faille, le roc de 27 ans a largement contribué à la brillante qualification de sa sélection pour le Mondial 2018. Menant également son club à la seconde place de la Serie A la saison écoulée, Koulibaly n'en finit plus d'impressionner au point que beaucoup estiment que Naples devient trop petit pour le défenseur central.