Serie A - Milan AC : Gennaro Gattuso allume André Silva

Jeudi soir, après la défaite du Milan AC contre Rijeka en Ligue Europa (2-0), Gennaro Gattuso a eu des mots très durs envers André Silva.

Les débuts de Gennaro Gattuso sur le banc du Milan AC sont assez chaotiques. Après avoir été accroché par Benevento en championnat, le club milanais a été battu à Rijeka en Ligue Europa jeudi soir (2-0). Et même si cette défaite n’a pas remis en cause la qualification des Rossoneri pour le tour suivant, Gennaro Gattuso était très remonté en conférence de presse. Avec un homme dans son viseur : André Silva. Très efficace avec la sélection portugaise (11 buts en 18 sélections), l’ancien joueur du FC Porto acheté 38 millions d’euros est à la peine avec son nouveau club. Encore muet en Serie A, il a déçu à Rijeka. « Avec sa sélection, il marque tout le temps mais quand vous jouez en Coupe avec le maillot du Milan, vous devez faire plus. Il a lutté mais on aurait dit un corps étranger à l’équipe. Quand vous mettez le maillot du Milan, il faut le respecter. Ça m’agace », s’est emporté son entraîneur.