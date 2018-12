Serie A : Mbaye Niang nommé pour le Bidon d’Or 2018

De son côté, le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi a indiqué lors d’un entretien au Buteur qu’il suivait l’international espoirs français depuis un moment. « Aouar ? Ça fait un moment que je le suis de manière directe ou indirecte. Bien sûr qu’on le suit depuis 3 mois, maintenant bien sûr qu’on va s’asseoir, on va discuter et expliquer les choses. Après on va voir le discours qu’on aura en face. Maintenant, si on sent qu’il a l’envie de jouer pour son pays d’origine on avancera d’un pas, mais s’il ne se sent pas concerné, on passera à autre chose. Bien sûr, on souhaite qu’un joueur comme Houssem, qui est une valeur ajoutée, soit avec nous ». « C’est clair, celui qui veut ou qui peut nous retrouver pour donner le meilleur de lui-même, il est le bienvenu. Je n’irai pas voir des joueurs qui demandent à réfléchir, non je ne suis pas d’accord, on ne réfléchit pas pour le pays. Karim Ziani, lorsqu’il est venu il n’a pas demandé à réfléchir, alors que sa maman est française. A 20 ans, j’avais signé à l’Olympique de Marseille et lorsqu’on m’a fait appel j’ai répondu, je n’ai pas demandé un temps de réflexion, alors qu’on était en 1998 en pleine décennie noire. Donc voilà, personne ne doit venir en sélection à reculons. En d’autres termes, je n’ai à convaincre personne de jouer pour son pays d’origine », a-t-il ajouté.