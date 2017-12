Série A - Lazio : Immobile sur les traces de Cavani

Étincelant en Série A avec la Lazio, Ciro Immobile continue de vouloir s'imposer parmi les plus grands buteurs européens. En s'offrant un doublé dans la victoire de la Lazio contre Cittadella en Coupe d'Italie, l'Italien talonne Cavani dans le classement des meilleurs buteurs européens cette saison.

C’est le facteur X du succès de la Lazio. En effet, les Biancocelesti peuvent compter sur Ciro Immobile. Auteur de 15 buts en 15 matchs de Série A, l’international italien poursuit les records des plus grands buteurs européens. En inscrivant un doublé lors de la victoire 4-1 de la Lazio contre Cittadella (D2), en Coupe d’Italie, l’attaquant cumule 21 réalisations toutes compétitions confondues en 20 matchs cette saison, et se rapproche des 23 buts d’Edinson Cavani avec le Paris Saint-Germain. Immobile pourra continuer d’étoffer son palmarès contre Crotone ce week-end et face à la Fiorentina en quart de finale de la Coupe d’Italie le 26 décembre.