Serie A : Koulibaly buteur, Naples s'envole en tête !

Copyright -Via Twitter @francefootball

Copyright -Via Twitter @francefootball

Naples a gagné son septième match de rang en Serie A en dominant Cagliari (3-0) dimanche à San Paolo et prend seul la première place du classement profitant du match nul de la Juventus chez l’Atalanta (2-2).

Naples s’est défait de Cagliari grâce à un premier but de Hamsik dès la 4e minute, un deuxième but de Mertens sur penalty et un troisième de l’inévitable Koulibaly, juste après la pause (47e).

Une victoire qui n’impressionne pas Maurizio Sarri, le coach de Naples, qui préfère garder les pieds sur terre : « »Cela fait six ans que j’entends dire que Naples peut donner du fil à retordre à la Juventus, mais à la fin, ce sont eux qui gagnent. Cela veut dire qu’ils sont un cran au-dessus de tout le monde. »