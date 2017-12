Serie A - Juventus Turin : Une première recrue pour la saison prochaine ?

Selon les informations de nos confrères de TMW, le milieu de terrain récupérateur de Liverpool aurait de fortes chances de rejoindre la Juventus Turin. L’international allemand devrait débarquer libre l’été prochain. L'ancien joueur du Bayer Leverkusen aurait été convaincu par le discours des Bianconeri, où évolue notamment son ami Sami Khedira.

Malgré la concurrence de Manchester City et du Bayer Munich, le milieu de terrain récupérateur international allemand Emre Can (23 ans, Liverpool) se rapprocherait à grands pas de la Juventus Turin. Selon TMW, les Bianconeri seraient aujourd’hui en pole position pour récupérer le numéro 23 des Reds. En fin de contrat avec la formation managée par Jürgen Klopp, l’ancien joueur du Bayer Leverkusen serait parti pour s’engager librement avec la Vieille Dame. Pas de prolongation Approché en vain pour prolonger l’aventure aux côtés des coéquipiers de Sadio Mané, Emre Can aurait choisi de poursuivre sa carrière en Serie A. A en croire les informations de nos confrères italiens, le natif de Frankfurt am Main devrait terminer la saison en Angleterre, avant de rejoindre l’écurie entraînée par Massimiliano Allegri, où évolue notamment son ami Sami Khedira. La Juventus attend l’international allemand Les modalités du deal n’ont pas été précisées, mais Emre Can aurait apparemment de fortes chances de rejoindre la Juve. Les dirigeants turinois auraient visiblement avancé à pas de géant sur le dossier de celui qui compte vingt sélections avec la Nationalmannschaft de Joachim Löw. Avec l’actuel troisième de Serie A, l’Allemand devrait être en concurrence avec Blaise Matuidi, Claudio Marchisio, Miralem Pjanic et donc Sami Khedira. Polyvalent, l’ex-Munichois peut aussi évoluer en défense centrale et au poste de latéral droit.