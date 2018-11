Serie A - Juventus Turin : Un œil sur Alejandro Grimaldo (Benfica)

Les chaudes larmes de Sadio Mané à la fin du match face à la Guinée Equatoriale (0-1). Cependant, rien n'indique qu'il est blessé. Le joueur de Liverpool semble triste à cause de son mauvais match.#Senegal #Liverpool #Can2019 pic.twitter.com/eDx7MOHCay — metrodakar.net (@metrodakar_net) 17 novembre 2018

Le brillant succès duen 0-1 ), samedi, lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, a été marqué par les chaudes larmes de l’attaquant vedette des Lions de la Téranga et de Liverpool,, en fin de rencontre. A lire aussi >> Eliminatoires CAN 2019: Neuf qualifiés connus ! En effet, et au coup de sifflet final, le numéro 10 sénégalais s’est effondré sur la pelouse. En larmes. Inconsolable, le buteur des Lions a été raccompagné au vestiaire par ses coéquipiers. Etait-ce une simple frustration ou bien un mal beaucoup plus profond ? Plusieurs médias africains se sont interrogés sur les raisons des larmes de. Mais ce dimanche, le frère du buteur a réagi sur les réseaux sociaux, expliquant notamment les véritables causes sur son compte: « Je sais que tu aimes le Sénégal plus que le président de la République Macky Sall, je pèse bien mes mots (…) Mais dommage que la plupart des gens ne s’en rendent pas compte. C’est rare de voir un pays s’acharner sur une star nationale comme toi. Toute l’Egypte est derrière Mohamed Salah qu’il soit bon ou pas en équipe nationale. Je vois des milliers de sénégalais supporter également Salah alors que jamais un Egyptien ne supportera Kalidou koulibaly et à plus forte raison Sadio Mané, un concurrent direct de Salah pour le ballon d’or. On a été éduqué de façon dur et stricte, on ne connaît pas la triche », a-t-il posté.Un message émouvant, qui met au jour toute la frustration que ressentavec l’équipe nationale du. Mais son frère ne s’arrête pas là et lui adresse également un message de soutien : « Continue de te battre, continue de te sacrifier, continue à donner le maximum pour le Sénégal, continue à aimer et à respecter notre drapeau national. Un jour ils se rendront compte, même si ça sera trop tard ! Mais Allah sera reconnaissant, c’est le plus important. Je sais que tu as pleuré juste parce que tu voulais tellement faire plus », conclut-il.