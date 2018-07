Selon les informations de Sky Sport Italia, l’attaquant international portugais du Real Madrid va bel et bien rejoindre la Juventus Turin.

MalgrĂ© un engagement courant jusqu’en juin 2021 avec le Real Madrid, son club depuis l’Ă©tĂ© 2009, l’attaquant international portugais Cristiano Ronaldo (33 ans) a dĂ©cidĂ© de relever un nouveau challenge. Selon les informations de Sky Sport Italia, la Vieille Dame a transmis avec succès une offre de 105 millions d’euros (100 M€ + 5% comme contribution de solidaritĂ©) pour l’ancien joueur du Sporting Portugal et de Manchester United, auteur de quarante-quatre buts la saison passĂ©e, toutes compĂ©titions confondues. Avec le feu vert de Jorge Mendes, les champions d’Italie ont dĂ©cidĂ© ce mardi de passer Ă la phase concrète des opĂ©rations.

Un salaire annuel de 30 M€Â

Et, comme promis par le représentant historique de « CR7 », cette proposition a été acceptée par La Maison Blanche (qui a ciblé Harry Kane, Eden Hazard, Mauro Icardi, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé et Neymar pour remplacer son numéro 7). Alors que le natif de Funchal va parapher un bail de quatre ans avec les Bianconeri, qui lui ont proposé un salaire annuel de trente millions d’euros net, le deal doit être rapidement officialisé. D’autres écuries européennes ont aussi manifesté un intérêt pour le quintuple Ballon d’Or, mais la Juve rafle bel et bien la mise. Le plus dur a été fait, et Cristiano Ronaldo va effectivement poursuivre sa carrière sous les couleurs de la formation entraînée par Massimiliano Allegri. Sous réserve de la traditionnelle visite médicale de la semaine prochaine.