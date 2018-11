Serie A - Juventus Turin : Ça bouge sur Moise Kean

50) Pierre Ndaye Mulamba – 🇨🇩 RD Congo

49) Mengistu Worku - 🇪🇹 Ethiopie

48) François Omam-Biyik - 🇨🇲 Cameroun

47) Joseph-Antoine Bell - 🇨🇲 Cameroun

46) Sadio Mané - 🇸🇳 Sénégal

45) Taribo West - 🇳🇬 Nigeria

44) Japhet N’Doram - 🇹🇩 Tchad

43) Mustapha Hadji - 🇲🇦 Maroc

42) Kinnah Phiri - 🇲🇼 Malawi

41) Mohamed Timoumi - 🇲🇦 Maroc

Ce n’est pas sans une certaine nostalgie que l’on peut se remémorer une pléiade d’hommes exceptionnels qui se sont distingués tant sur le plan africain qu’au niveau international grâce à leur charisme et à leurs qualités techniques hors pair. Les antres mythiques de, Yaoundé,, Abidjan ainsi que les célèbres Arènes de, Rome oucontinuent aujourd’hui de vibrer au rythme des cavalcades effrénées des guerriers africains des temps modernes., Didier Drogba,ou encorey sont certainement pour quelque chose. Fidèles lecteurs, à vos marques pour une rétrospective des joueurs ciblés par le Top 100 proposé () :Détenteur du record de buts marqués en une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations avec 9 buts en 6 matches lors de la CAN 1974 en Egypte, Mutumbula, comme on se plaisait à appeler en République Démocratique du Congo, a fait les beaux jours de Vita Club et des « Léopards ». Deux titres majeurs figurent dans le palmarès assez étoffé de Mulamba à savoir la coupe africaine de clubs champions avec la formation du Vita Club de Kinshasa en 1973 et la Coupe d'Afrique des Nations 1974 disputée en Egypte.Redoutable attaquant, Worku est incontestablement le meilleur joueur de l’histoire du football éthiopien, lui qui a marqué deux buts lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1962 contre l'Égypte. Avec 10 réalisations à son actif dans les différentes éditions de la CAN disputées, l’ancien de Saint George occupe la 7ème place dans le classement des meilleurs buteurs de la compétition majeure en Afrique.Attaquant de classe internationale, le natif de Sakbayeme s’est révélé aux yeux du monde lors du Mondial italien de 1990 en marquant un but historique face à l’équipe nationale argentine, championne du monde en titre. Auparavant, il a pleinement participé au sacre des « Lions Indomptables » lors de la Coupe d’Afrique des Nations 1988 disputée au Maroc. Sélectionné à 75 reprises, l’ancien joueur du Canon Yaoundé a marqué la bagatelle de 45 buts, dont deux en Coupe du Monde. Ayant roulé sa bosse un peu partout, Biyik a évolué sur trois continents différents à savoir l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.Bien qu’ayant découvert l’Europe à un âge relativement avancé (31 ans), l’illustre rempart camerounais Joseph-Antoine Bell a su incruster son nom dans la liste des meilleurs gardiens de but de la Ligue 1 française, lui qui a porté les vareuses de l’Olympique de Marseille, de Toulon, des Girondins de Bordeaux et de Saint-Etienne. Doté d’une forte personnalité, Bell a fait également une brillante carrière avec les Lions indomptables, en remportant, entre-autres, la Coupe d’Afrique des Nations 1979. Ses multiples exploits dans les buts ne sont pas passés inaperçues, puisqu’il a été élu meilleur gardien africain de tous les temps.Ailier de débordement de classe mondiale, Sadio Mané a fait son apprentissage chez l’Académie Génération Foot, avant de s’exiler en Europe, et plus précisément du côté du FC Metz. Le redoutable Lion de la Téranga a ensuite exercé son talent chez Red Bull Salzbourg, Southampton, avant de rallier les rangs de Liverpool lors de l’été 2016. Auteur la saison dernière d’une exceptionnelle campagne européenne avec les « Reds », l’international sénégalais était à deux doigts de faire partie du cercle très restreint des joueurs africains lauréats de la Ligue des Champions UEFA, n’eut été le coup d’éclat du madrilène Gareth Bale. Moins brillant en sélection, le meilleur talent africain de la saison 2016-2017 tentera d’offrir aux « Lions de la Téranga » leur premier sacre continental à l’occasion de la CAN 2019.Connu pour ses coupes de cheveux excentriques, le roc nigérian a connu le haut niveau européen en portant les couleurs des deux rivaux milanais, à savoir l’AC Milan et l’Inter, club avec lequel il remporté la Coupe de l’UEFA en 1998. Elément clé avec le Nigeria, « Tahiti Bob », comme on aimait l’appeler, a été l’un des grands artisans de la médaille d’or historique remportée par les Super Eagles lors des Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996.Ayant fait les beaux jours du FC Nantes en compagnie du trio magique Reynald Pedros, Patrice Loko et Nicolas Ouédec, N’Doram a réussi à bien représenter un football tchadien, avare en talents Le « Sorcier de la Beaujoire », qui exerce aujourd’hui le métier d’entraineur en France, peut se targuer d’avoir vécu des moments forts avec les « Canaris », dont notamment une demi-finale de Ligue des Champions UEFA. Toutefois, son seul regret est de n’avoir jamais pu rehausser le niveau de la sélection tchadienne, incapable de rivaliser avec les grosses cylindrées du Continent.Ailier de très grande classe, l’ainé des frères Hadji s’est révélé avec son club formateur l’AS Nancy Lorraine, avant de porter les casaques de plusieurs grands clubs européens dont notamment le Sporting Lisbonne et Aston Villa. Auteur d’un but d’anthologie face à la Norvège au Mondial français de 1998, Hadji était tout proche de guider le Maroc vers le second tour, n’eut été le manque de sérieux dont a fait preuve le Brésil pour son dernier match de poules devant la même Norvège. Sur le plan personnel, l’ancien joueur de l’Espanyol Barcelone a été plébiscité « Joueur africain de l'année en 1998 ». De plus, il a été élu « Joueur de légende » par la Confédération Africaine de Football en 2014.Né en 1954 au Malawi, Kinnah Phiri a marqué l’histoire de sa sélection. En remportant d’affilée deux Coupes d’Afrique de l’Est (Cecafa Cup) en 1978 et 1979, et surtout en empilant les buts (71). Deuxième meilleur buteur africain de l’histoire en sélection nationale, il est une légende dans son pays. Ayant embrassé une carrière d’entraineur, Phiri exerce actuellement au Botswana, et ce, après avoir coaché auparavant en Afrique du Sud.Meneur de jeu à l’ancienne, l’illustre maître à jouer des Forces Armées Royales (FAR) a connu un bref passage en Europe, avec le Real Murcie (Espagne) et le KSC Lokeren (Belgique), avant de terminer sa carrière au pays. Elément clé avec les « Lions de l’Atlas », Timoumi a été l’un des principaux artisans de l’épopée marocaine au Mondial mexicain de 1996, ce qui lui a valu le surnom de «Magicien». En 1985, il a même été récompensé du titre de « Ballon d’or », récompensant le meilleur joueur africain de l’année.