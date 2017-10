Serie A (J7) : L’Inter Milan enchaîne sans forcer, la Lazio Rome déroule

L’Inter Milan s’est imposé chez le promu et lanterne rouge Benevento (1-2) pour poursuivre son excellent début de saison. La Lazio Rome a, elle, fait exploser Sassuolo pour rester au contact du trio de tête (6-1).

L’Inter Milan poursuit son bonhomme de chemin. Moins flamboyante que ses compères du haut de tableau en Serie A, elle enchaîne les succès. Elle s’est encore contentée de peu dimanche sur la pelouse de Benevento (1-2), promu et lanterne rouge ayant perdu tous ses matchs de championnat avec seulement un but marqué jusqu’ici. Marko Brozovic a claqué un doublé en trois minutes (19eme et 22eme) pour mettre les Nerazzurri à l’abri. La réduction du score de Marco D’Alessandro juste avant la mi-temps (42eme) n’a pas suffi pour le nouveau venu dans l’élite italienne. Avec un seul accroc à Bologne depuis le début de la saison, l’Inter reste à deux points de Naples, seul leader en attendant le déplacement de la Juventus Turin chez l’Atalanta Bergame plus tard dans la soirée (20h45).

Des regrets pour le Torino

Les Bianconeri ont aussi vu la Lazio Rome se rapprocher au classement. Les Biancocelesti ont puni Sassuolo (6-1), qui avait pourtant ouvert le score sur un penalty généreux transformé par Domenico Berardi (27eme). Luis Alberto a ensuite inscrit un doublé et délivré une passe décisive, avant un autre doublé, signé Marco Parolo. Ciro Immobile a conclu le festival, marqué par six buts en 35 minutes. Les Romains restent ainsi dans le sillage du trio de tête, malgré la claque reçue à domicile contre Naples il y a deux semaines (1-4). Le Torino avait tout pour être dans le bon tempo et menait 2-0 contre le Hellas Vérone à l’orée du temps additionnel. Mais il a encaissé deux réalisations dans les arrêts de jeu, par Alessio Cerci (90eme) et Giampaolo Pazzini (92eme), pour finalement concéder un nul contre un promu qui n’a toujours pas gagné (2-2). Frustrant pour le Torino (7eme), où Mbaye Niang avait inscrit le but du break, sa première réalisation de la saison en Serie A.

La Fiorentina dans le dur

A noter dans les autres rencontres de l’après-midi la défaite de la Fiorentina chez le Chievo Vérone (2-1), avec un doublé de Lucas Castro pour les locaux. La Viola enchaîne ainsi un troisième match sans victoire et décroche du bon wagon (12eme), où le Chievo s’est replacé (9eme). La SPAL et Crotone, deux concurrents directs pour le maintien, ont eux gratté un point chacun de leur confrontation chez le promu (1-1).