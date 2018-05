Serie A (J36) : L'Inter Milan donne une leçon à l'Udinese

Ce dimanche après-midi, l'Inter Milan a largement battu l'Udinese 4-0, à l'extérieur, dans le cadre de la 36eme journée de Serie A. Les partenaires de Mauro Icardi mettent désormais la pression sur la Lazio Rome, pour la quatrième place.

Il n’y a pas eu match. Ce dimanche après-midi, l’Inter Milan était seule au monde. Les hommes de Luciano Spalletti étaient en déplacement sur la pelouse de l’Udinese, pour le compte de la 36eme journée de Serie A, et les visiteurs n’ont laissé aucune chance à leurs hôtes (0-4). Une rencontre entamée pied au plancher avec l’ouverture du score d’Andrea Ranocchia dès la 13eme minute de jeu. Juste avant la pause, les Nerazzurri ont de nouveau frappé, à deux reprises. A la 44eme minute de jeu, Rafinha, prêté par le FC Barcelone, a permis aux siens de faire le break et à titre personnel, d’inscrire son deuxième but de la saison. Seulement quelques minutes plus tard, c’est l’inévitable capitaine italien Mauro Icardi qui apportait sa pierre à l’édifice, en scorant pour la 28eme fois de la saison.

L’Inter se relance dans la course à la Ligue des Champions

La star est plus que jamais en course pour le titre de meilleur buteur du championnat italien puisqu’il n’est plus qu’à une seule petite unité de Ciro Immobile (29), l’attaquant de la Lazio. Au terme des 45 premières minutes, la messe était donc déjà dite. Dans une seconde période qui a vu l’expulsion du joueur de l’Udinese Seko Fofana après visionnage de la vidéo, Borja Valero a enfoncé le clou pour inscrire le quatrième et dernier but milanais (71eme). Une victoire sans appel qui permet aux Intéristes de mettre la pression sur la Lazio Rome, actuellement 4eme. Grâce à cette probante victoire, l’Inter Milan se relance et revient provisoirement à un seul petit point de la zone Ligue des Champions, en attendant le reste de la journée, qui se disputera également ce dimanche.