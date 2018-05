Serie A (J36) : La Ligue des Champions se rapproche pour l'AS Rome

Ce dimanche soir, l'AS Rome a décroché un précieux succès (0-1) à Cagliari en vue de la qualification pour la Ligue des Champions. A l'inverse, les joueurs de Diego Lopez restent dans la zone rouge.

En déplacement en Sardaigne, Rome a souffert mais fait la bonne opération du jour. Face à Cagliari, qui cherchait à sortir de la zone rouge, les joueurs d’Eusebio Di Francesco ont tenu bon malgré une bonne entame des locaux. Après un premier quart d’heure compliqué, les Romains ont marqué sur leur première réelle opportunité. Dans la surface, Cengiz Under a mystifié son défenseur et a laissé le portier adverse impuissant sur une belle frappe enroulée (15eme). Derrière, Rome a pris le contrôle du match mais n’a pas réussi à se mettre à l’abri. Après la pause, les Sardes ont tout tenté mais sont tombés sur une défense adverse bien en place et qui a tenu. Au final, les coéquipiers de Maxime Gonalons, titulaire, l’emportent à l’extérieur et montent sur le podium, suite au match nul un peu plus tôt de la Lazio contre l’Atalanta. A deux journées de la fin, la Louve compte quatre points d’avance sur le cinquième et se rapproche d’une nouvelle qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. En bas de tableau, Cagliari rate l’opportunité de sortir de la zone rouge et devra batailler jusqu’au bout pour se maintenir.