Serie A (J19) : Naples met la pression, l’Inter Milan lâche encore du terrain [Vidéos]

Mené deux fois à domicile par la Sampdoria, Naples s’en est finalement sorti pour consolider sa place de leader de la Serie A (3-2). Une excellente opération avec la défaite à Sassuolo de l’Inter Milan (1-0), qui en est désormais à trois matchs de suite sans victoire en championnat.

Naples a fait peur à ses supporters, mais le San Paolo a finalement reçu le cadeau qu’il espérait pour Noël. Mené deux fois par la Sampdoria samedi, le Napoli a renversé les Génois pour s’imposer (3-2) dans un match où tout s’est joué en première période. Les hommes de Maurizio Sarri mettent ainsi la pression à la Juventus Turin, distance provisoirement de cinq points et qui reçoit l’AS Rome dans la soirée (20h45). Ce n’était pourtant pas gagné, après le bijou sur coup-franc de Gaston Ramirez (0-1, 2eme) et le penalty de Fabio Quagliarella (1-2, 27eme) pour répondre à l’égalisation d’Allan (1-1, 16eme). Mais l’infernal trio napolitain est sorti de sa boîte. Deux passes décisives de Dries Mertens, la première pour Lorenzo Insigne (2-2, 33eme) et la seconde pour Marek Hamsik (3-2, 39eme), devenu le meilleur buteur de l’histoire du Napoli, ont fait basculer les débats. Même l’expulsion de Mario Rui (77eme) n’a pas permis à la Samp, qui n’a pris qu’un point sur les cinq dernières rencontres, de relancer un match que les Napolitains auraient pu plier bien plus tôt. Encore une fin cruelle pour Benevento Ils se contenteront de ce court succès, d’autant que l’Inter Milan n’avance plus. Les Nerazzurri ont enchaîné samedi un troisième match sans victoire en championnat en s’inclinant à Sassuolo (1-0). Une réalisation de Diego Falcinelli (34eme) a suffi au bonheur de son équipe, alors que Mauro Icardi a buté sur Andrea Consigli sur penalty en tout début de seconde période (49eme). Jamais les Intéristes n’ont fait fructifier leur domination flagrante dans la possession (72%). A l’arrêt, l’Inter pourrait être dépassée par la Roma et quitter ainsi le podium, tout en voyant la Lazio, victorieuse de Crotone (4-0), revenir à seulement quatre points. En quête d’un deuxième point cette saison, Benevento le tenait jusque dans les arrêts de jeu et un penalty transformé par Gianluca Lapadula (92eme) pour le Genoa (1-0). La SPAL est sorti de la zone rouge avec son nul arraché contre le Torino (2-2), après avoir été mené 0-2 au bout de dix minutes suite à un doublé de Iago Falque. En revanche, le Hellas Vérone y est bien enfoncé avec la claque reçue chez l’Udinese (4-0), qui en est désormais à quatre succès de rang.