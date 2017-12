Serie A (J17) : Naples reprend la tête

Grâce à sa victoire de samedi soir contre le Torino, Naples reprend la tête de la Serie A, avec deux points d’avance sur l’Inter Milan.

Alors que les Intéristes ont été surpris à la maison par l’Udinese (3-1), Naples n’a pas raté l’occasion de reprendre la tête de la Serie A. Grâce à leur succès de samedi soir sur la pelouse du Torino (3-1), les hommes de Maurizio Sarri comptent deux points d’avance sur les Nerazzurri (et quatre sur la Juventus Turin qui a rendez-vous dimanche à Bologne). Le club du président Aurelio De Laurentiis a fait la différence en première période sur des réalisations de Kalidou Koulibaly, de Piotr Zielinski et de Marek Hamsik. Il s’agit du 115eme but du milieu de terrain slovaque avec le Napoli et voici le record de Diego Maradona égalé. Après trois matchs sans la moindre victoire, toutes compétitions, les coéquipiers de Pepe Reina ont su relancer la machine au meilleur des moments.