Serie A (J16) : Une première victoire pour Gennaro Gattuso avec le Milan AC

Avec un doublé de Giacomo Bonaventura, le Milan AC s’est imposé dimanche soir contre Bologne. Il s’agit du premier succès de Gennaro Gattuso sur le banc des Rossoneri.

Après un nul (contre Benevento) et une défaite (face à Rijeka), Gennaro Gattuso a signé sa première victoire comme entraîneur du Milan AC. Grâce à un doublé de Giacomo Bonaventura (10eme et 76eme), les Rossoneri se sont imposés dimanche soir contre Bologne. Malgré une réalisation de Simone Verdi (23 ans), les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma mettent un terme à une série de trois matchs sans la moindre victoire en Serie A. Et il s’agit même de leur premier succès à la maison depuis le 20 septembre dernier (2-0 lors de la réception de la SPAL). Cette victoire permet aux Milanais de remonter à la septième place du classement, avec trois longueurs de retard sur la Sampdoria Gênes. La route reste longue, mais le successeur de Vincenzo Montella s’est offert un instant de répit.