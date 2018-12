Serie A (J14) : A Florence, la Juventus s'envole au classement

A Artemio Franchi, la Juventus Turin a tranquillement dominé la Fiorentina (0-3) ce samedi en fin d'après midi. Grâce à Bentancur, Chiellini et Ronaldo, la Vieille Dame signe une cinquième victoire de suite en Serie A et prend provisoirement onze longueurs d'avance sur Naples, son dauphin.

Une promenade de santé pour la Juve en Toscane.Malgré deux situation intéressantes par Marco Benassi (2eme) et Edimilson Fernandes (21eme), la Viola n'a pas tenu le rythme quand les Turinois ont accéléré le rythme, comme à la demi-heure de jeu. Sur un une-deux plein axe avec Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur a profité d'un appel de Cristiano Ronaldo pour s'ouvrir le chemin du but et ouvrir le score (31eme). Peu après, le quintuple Ballon d'Or a fait des frayeurs à tout un stade sur une frappe flottante de 25 mètres de peu à côté du cadre (35eme), avant de trouver le mur sur un coup-franc bien placé peu avant la pause (45eme). Au terme d'une première période globalement maîtrisée, la Juves était donc en tête mais les coéquipiers de Jordan Veretout n'avaient pas dit leur dernier mot devant leur public.Après un coup-franc de Ronaldo qu'Alban Lafont a sorti d'un superbe plongeon (65eme), la Vieille Dame a fait la différence sur un coup de pied arrêté mal repoussé. Sur un centre de Juan Cuadrado, Giorgio Chellini a trompé le portier français d'une reprise en pivot peu académique et a ainsi permis à son équipe de faire le break au bon moment (69eme). Pas encore abattus, les joueurs de Stefano Pioli ont alors tenté de se relancer mais leurs nombreuses fautes les ont pénalisés. Et sur un corner, Mario Mandzukic a obtenu un penalty suite à une main d'Edimilson. L'occasion était trop belle et Ronaldo ne s'est pas fait prier pour alourdir l'addition d'une lourde frappe en lucarne, qui lui permet ainsi de revenir à égalité au classement des buteurs avec le Polonais du Genoa Krzysztof Piatek (10 réalisations). Le score acquis, la Juventus a ainsi pu gérer sa fin de rencontre et à faire tourner.