Serie A - Inter Milan : Un contrat de quatre ans pour Anthony Martial ?

"Ce n’était peut-être pas mon dernier match. J’ai encore reçu des offres, je verrai dans les prochains jours", a lancé l'ancien buteur de Chelsea. A la recherche d’un attaquant de pointe depuis désormais plus d’un an, l’Olympique de Marseille apprécierait bien le profil de Didier Drogba : "un attaquant expérimenté, capable de fixer les défenses, qui connaît le football européen et avec le sens du but", comme l'explique Actu Foot. "Didier Drogba serait en contact avancé avec l’Olympique de Marseille pour un retour dans le club phocéen", ajoute le média français en question. Déclarant il y a quelques années vouloir revenir à l’Olympique de Marseille après son premier passage remarquable en 2003/04 (32 buts en 55 matches), cette possibilité est n'est pas à écarter.