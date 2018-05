Liverpool, Valence, PSG... Du beau monde sur Andrea Pinamonti

Selon La Gazzetta dello Sport, Andrea Pinamonti, le jeune attaquant de l’Inter Milan, intéresserait une flopée de formations européennes. Le Paris Saint-Germain serait notamment sur la piste du numéro 99 des Nerazzurri.

Apparu à une seule reprise cette saison en Serie A, l’attaquant intériste Andrea Pinamonti (18 ans) aurait d’ores et déjà la cote sur le marché des transferts. Selon La Gazzetta dello Sport, le numéro 99 des Nerazzurri serait dans le viseur de la Juventus Turin, mais plusieurs clubs étrangers seraient aussi sur le coup. Auteur de prestations remarquées en Youth League (6 buts et 3 assists), l’international italien U19 aurait apparemment été remarqué par l’Atlético Madrid, Valence et Liverpool. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec la formation entraînée par Luciano Spalletti, le natif de Cle pourrait également intéresser le Paris Saint-Germain. Un point devrait être effectué dans les prochaines semaines pour évoquer son avenir en Lombardie.