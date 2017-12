Serie A - Inter Milan : Can (Liverpool) et Mkhitaryan (MU) dans le viseur

Selon la presse italienne, l’Inter Milan affine ses plans pour le prochain Mercato, avec deux cibles en Premier League : Henrikh Mkhitaryan (Manchester United) et Emre Can (Liverpool).

Leader de Serie A et auteur d’un début de saison très réussi, l’Inter Milan a retrouvé l’appétit. Alors le club entraîné par Luciano Spalletti ne compte pas se contenter de l’effectif du moment pour terminer la saison. Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs sont apparues en vue du Mercato d’hiver. Outre Javier Pastore (PSG), Nacho (Real Madrid) et José Maria Gimenez (Atlético Madrid), le club intériste serait aussi intéressé par des joueurs de Premier League. Ce vendredi, Tuttosport annonce que les Nerazzurri aimeraient convaincre Emre Can de quitter Liverpool cet hiver. Le milieu de terrain allemand est en fin de contrat et les Reds pourraient le perdre sans encaisser le moindre chèque. Autre piste anglaise évoquée par le Corriere dello Sport, celle menant à Henrikh Mkhitaryan. Après un bon début de saison, l’Arménien ne joue plus à Manchester United depuis trois semaines. Une situation qui pourrait le lasser.