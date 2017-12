Walter Zenga est le nouvel entraîneur de Crotone, en lieu et place du démissionnaire Davide Nicola.

Sans club depuis octobre 2016 et son départ de Wolverhampton, Walter Zenga (57 ans) rebondit en Serie A. Passé par la Roumanie, la Serbie, la Turquie, l’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis, le technicien italien s’est engagé en faveur de Crotone. L’ancien gardien de but de la Squadra Azzurra débarque pour remplacer démissionnaire Davide Nicola sur le banc de l’actuel seizième du classement.