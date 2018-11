Serie A - AS Rome : Une offre pour Ashley Young (Manchester United) ?

Un mois après avoir créé la surprise en écrasant l’Allemagne (3-0), les Pays-Bas visent un nouvel exploit face à l’équipe de France, vendredi soir à Rotterdam (20h45).



Koeman explique que malgré les nombreux changements dans la sélection progressivement depuis quelques matches, le groupe est prêt à disputer ce match. Il annonce même que le groupe est si homogène que les joueurs sont interchangeables.

Il faut dire que la dernière opposition entre les deux pays a donné des idées aux Oranje, passés tout près du match nul au Stade de France (2-1) en septembre.La France ne s’était pas procuré beaucoup d’occasions en deuxième période à part le but de Giroud. On pouvait attendre plus de ce match vu la qualité de notre jeu », s’est souvenu Georginio Wijnaldum ce jeudi devant la presse. Mais son sélectionneur Ronald Koeman ne veut pas forcément s’appuyer sur ce souvenir mitigé au moment de préparer le match retour face aux Bleus. « La France joue de façon très compacte, c’est une des raisons pour lesquelles ils sont devenus champions du monde, a développé l’ancien coach d’ Everton en conférence de presse. Nous voulons avoir la maîtrise, mais ils ont beaucoup de qualités individuelles, avec beaucoup de vitesse en attaque. Leur principal atout, c’est le contre.Reste que les Pays-Bas retrouvent petit à petit un niveau convenable qui leur permet de lutter parmi les meilleures nations mondiales. « L’équipe néerlandaise reste une jeune équipe. Une jeune équipe a besoin de plus d’expérience, mais son équilibre est bon », apprécie Ronald Koeman. « Nous sommes tous à peu près de la même génération, nous partageons les mêmes centres d’intérêts. Nous travaillons très bien ensemble », ajoute Georginio Wijnaldum. Surtout, les Bataves commencent à posséder un effectif plus homogène pour le plus grand plaisir de leur coach., a révélé Ronald Koeman à 24 heures d’affronter la France.