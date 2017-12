Serie A - AS Rome : Diego Perotti prolonge

Diego Perotti a prolongé son contrat avec l’AS Rome jusqu’en 2021.

Un an et demi après son arrivée en provenance du Genoa, Diego Perotti s’est engagé sur la durée avec l’AS Rome. Ce jeudi, l’ailier argentin de 29 ans a prolongé son contrat avec le club de la Louve jusqu’en 2021. L’ancien joueur du FC Séville a participé à onze rencontres de Serie A cette saison et a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises. « Depuis mon tout premier match ici, je me sens comme à la maison », confie-t-il dans le communiqué publié par le club romain.