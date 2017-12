Seria A - Torino : Une nouvelle offre à venir pour Imbula ?

Déjà intéressé l'été dernier, le Torino pourrait revenir à la charge pour le milieu de terrain de Stoke City Giannelli Imbula, actuellement prêté à Toulouse.

Actuellement prêté à Toulouse par Stoke City, Giannelli Imbula (25 ans) a disputé onze rencontres de Ligue 1 avec le TFC cette saison. Et si l’ancien Marseillais, prêté sans option d’achat, retrouvera les Potters en fin de saison, certains clubs aurait déjà prévu de s’attacher ses services. Et c’est notamment le cas du Torino, à en croire les informations du Stoke Sentinel. Le club italien avait déjà tenté sa chance lors du dernier Mercato et pourrait revenir à la charge l’été prochain. Un départ dès cet hiver pour Imbula ? Stoke City réclamerait 15 millions d’euros pour son milieu de terrain quand le Toro voudrait de nouveau tenter d’obtenir un prêt avec option d’achat. Le quotidien anglais précise que si le deuxième club de Turin veut finaliser l’opération dès cet hiver, un accord devra aussi être trouvé avec la formation entraînée par Pascal Dupraz.